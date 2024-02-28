Моложавая знакомая пенсионера оказалась воровкой (потому в гости и напросилась). Случай в Саках

На украденные деньги купила два смартфона…

В Саках оперативники задержали подозреваемую в краже у пенсионера.

В полицию МО МВД России «Сакский» обратился 77-летний местный житель, который заявил о краже у него денежных средств. Мужчина рассказал, что 50 тысяч рублей и 200 долларов были в кармане его куртки, которая находилась в прихожей. Под подозрение попала 44-летняя знакомая заявителя, побывавшая накануне у него в гостях. Ею оказалась жительница г. Евпатория. Злоумышленница признала свою вину и рассказала, что потратила денежные средства на личные нужды, — сообщили в МВД по РК.

В ходе обыска в доме у подозреваемой полицейские нашли и изъяли два смартфона, которые она успела приобрести на похищенные деньги.

Следователем МО МВД России «Сакский» в отношении неоднократно судимой женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Воровку поместили в изолятор временного содержания. Там и будет ждать суда.