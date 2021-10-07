Мониторинг санитарного состояния сёл Симферопольского района добавил работы чиновникам

По информации директора ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» Татьяной Зверевой, осуществлен выезд для мониторинга санитарного состояния на территории 38 поселений Симферопольского района.

Выезд рабочей группы показал, что неудовлетворительное санитарное состояние наблюдается в селах Петропавловка, Лозовое, Кизиловое, Дубки, Денисовка, Партизанское, Урожайное, Раздолье, Фонтаны, Чайкино, Чистенькое, Гвардейское, Каштановое, Пожарское и в пгт. Николаевка, — рассказала Зверева.

Она уточнила, что в ряде поселений мусор вывозится своевременно, однако уборка вокруг площадок не осуществляется, вовремя не убирают строительный мусор.

Главе администрации Симферопольского района Дионису Алексанову поручено в кратчайшие сроки принять экстренные меры для наведения порядка в указанных населенных пунктах.