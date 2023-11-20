Монография учёных КФУ — в лонг-листе общественной премии «Экономическая книга года – 2023»

Монография научного коллектива Института экономики и управления Крымского федерального университета вошла в топ-15 лучших изданий общественной премии «Экономическая книга года – 2023». Об этом сообщила заведующая кафедрой мировой экономики Института экономики и управления Крымского федерального университета Марина Никитина.

Монография подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка концептуальной модели экосистемы креативного пространственного развития региона» программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Монография «Механизмы формирования модели креативного пространственного развития экономики Республики Крым» уникальна, поскольку впервые за долгие годы институту удалось объединить все научные усилия для выполнения единой научно-исследовательской работы. Она представляет для нас особое значение и имеет отличительное качество – ориентированность на потребности региона. В монографии удалось отразить не только теоретико-методические разработки и методику оценки, но и предложить конкретные инструменты реализации в региональной политике для развития креативной экономики Крыма. Это, прежде всего, использование творческих способностей наших граждан, для того чтобы каждый из нас смог реализоваться и получить удовлетворённость от своего региона. Для такого региона, как Крым, который испытывает определённые трудности, важно, чтобы проживающие здесь люди чувствовали себя комфортно. Мне кажется, именно поэтому наш коллективный труд был так высоко оценён на федеральном уровне, – цитирует пресс-служба вуза ответственного редактора монографии Марину Никитину.