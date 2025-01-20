Морской песок с мазутом можно использовать в дорожном строительстве. Но в Севастополе объем загрязненного грунта не так велик

Л.Ничкова отметила, что в Севастополе объем загрязненного грунта не так велик, и он не займет большой доли в общем объеме дорожного покрытия. Но подобные технологии можно применить и в других регионах, например, в Краснодарском крае, где всегда активно ведется строительство дорог.

Морской песок не рекомендуется использовать в строительстве, так как содержащаяся в нем соль может вызывать коррозию металлических конструкций.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Они перевозили 9,2 тысяч т мазута. В акватории произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. Загрязнение коснулось побережья Крыма и Краснодарского края в Черном море, а также побережья Азовского моря.

источник: «Севастопольская газета»