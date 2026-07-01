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Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле
иллюстрация: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Мощная вспышка на Солнце вызовет серьёзную магнитную бурю на Земле

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:44 01.07.2026

В ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Прогнозируется, что геомагнитная буря достигнет высокого уровня G3, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Несмотря на умеренную силу взрыва, при текущем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнце–Земля удар все равно будет довольно ощутимым. Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны, — рассказали в Лаборатории.

По информации ученых, фронт от вспышечного взрыва придет к планете уже в четверг в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени. Отмечается, что произошедшая буря ожидается самой сильной с марта текущего года.

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Ранее сообщалось, что к Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен. Ученые также прогнозировали на 30 июня магнитную бурю уровня G1.

источник: РИА Новости Крым

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