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Мошенники создали фейковые страницы главы администрации Черноморского района Крыма и... просят деньги и еду

Мошенники создали фейковые страницы главы администрации Черноморского района Крыма и… просят деньги и еду

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:24 18.02.2025

Мошенники создали в интернете фейковые страницы главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова и рассылают от его имени обманные сообщения. Об этом предупредил сам глава районной администрации.

В очередной раз мошенники пытаются проверить нашу бдительность. Поступают звонки и сообщения якобы от моего имени в социальных сетях и мессенджерах. Просят деньги, продукты питания и многое другое. Все это делают мошенники, — цитирует РИА Новости Крым Александра Дудинова.

Он призвал жителей района к бдительности, напомнил об опасности разглашения своих персональных данных и попросил не реагировать на подозрительные сообщения и звонки, не переходить по подозрительным ссылкам.

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Также мошенники создали фейковый Telegram-канал главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы администрации Алушты Галины Огневой, мэра Феодосии Игоря Ткаченко и министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова. От имени замминистра транспорта крымчанам писали «сотрудники ФСБ».

источник: РИА Новости Крым 

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