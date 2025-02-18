Мошенники создали фейковые страницы главы администрации Черноморского района Крыма и... просят деньги и еду

В очередной раз мошенники пытаются проверить нашу бдительность. Поступают звонки и сообщения якобы от моего имени в социальных сетях и мессенджерах. Просят деньги, продукты питания и многое другое. Все это делают мошенники, — цитирует РИА Новости Крым Александра Дудинова.

Он призвал жителей района к бдительности, напомнил об опасности разглашения своих персональных данных и попросил не реагировать на подозрительные сообщения и звонки, не переходить по подозрительным ссылкам.

Также мошенники создали фейковый Telegram-канал главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы администрации Алушты Галины Огневой, мэра Феодосии Игоря Ткаченко и министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова. От имени замминистра транспорта крымчанам писали «сотрудники ФСБ».

источник: РИА Новости Крым