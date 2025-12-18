Прямо сейчас:
Мошенники в Алуште: украденные деньги вернули их владельцу
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Мошенники в Алуште «развели» женщину при помощи «откатанной» схемы. Украденные деньги вернули их владельцу

18.12.2025

В Алуште сотрудники полиции оперативно задержали молодого человека, который выступал в роли курьера телефонных аферистов. Ранее 76-летняя жительница села обратилась с заявлением в полицию, что стала жертвой мошеннической схемы.

Неизвестный позвонил пенсионерке и сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и является его виновницей. Под предлогом урегулирования ситуации и избежания уголовной ответственности, злоумышленник потребовал крупную сумму денег. Пожилая женщина, обеспокоенная судьбой дочери, собрала все свои сбережения и передала их пришедшему курьеру. Позже выяснилось, что с родственницей пенсионерки все в порядке и никакого ДТП не было. Общий ущерб составил 330 000 рублей и 1 300 в иностранной валюте. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште, по горячим следам удалось установить и задержать пособника мошенников. Им оказался 18-летний житель Ялты. Молодой человек пояснил, что нашел объявление о подработке через мессенджер, где обещали заплатить до 5 тысяч рублей за «заказ». «Работодатель» поручил ему забрать пакет по указанному адресу и передать его другому лицу в Алуште, не раскрывая содержимого посылки, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В ходе задержания у молодого человека были изъяты денежные средства, которые впоследствии были возвращены законной владелице в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Полиция Крыма призывает граждан быть бдительными и проверять любую информацию, поступающую от неизвестных лиц.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

