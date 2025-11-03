Мошенники звонят крымчанам, представляясь сотрудниками банков, и крадут деньги

Злоумышленники выдают себя за банковских работников или представителей правоохранительных органов. Они сообщают о якобы попытке снять деньги с вашего счёта без вашего ведома. Чтобы «защитить» ваши средства, мошенники убеждают перевести их на «безопасный» счёт, который на самом деле принадлежит им.
Один из таких случаев произошёл в Феодосии. 71-летняя местная жительница потеряла более 490 тысяч рублей, поверив обманщикам.
Злоумышленники использовали психологическое давление, запретив женщине рассказывать о происходящем родственникам. Она не смогла вспомнить, какие именно аргументы убедили её, что говорит о высоком уровне манипуляции.
По данному факту следствием ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать простые правила:
- никогда не переводите деньги по просьбе незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции.
- не сообщайте никому реквизиты банковских карт, пароли и коды из СМС.
- прервите разговор и перезвоните в банк по официальному номеру, указанному на вашей карте.
- обязательно сообщите родственникам о подозрительных звонках.
- обратитесь в полицию, если возникли сомнения или вы стали жертвой обмана.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции или позвоните по номеру 102.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
