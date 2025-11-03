Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Мошенники звонят крымчанам, представляясь сотрудниками банков, и крадут деньги
Новости Республики
Мошенники звонят крымчанам, представляясь сотрудниками банков, и крадут деньги

Мошенники звонят крымчанам, представляясь сотрудниками банков, и крадут деньги

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:50 03.11.2025

Злоумышленники выдают себя за банковских работников или представителей правоохранительных органов. Они сообщают о якобы попытке снять деньги с вашего счёта без вашего ведома. Чтобы «защитить» ваши средства, мошенники убеждают перевести их на «безопасный» счёт, который на самом деле принадлежит им.

Один из таких случаев произошёл в Феодосии. 71-летняя местная жительница потеряла более 490 тысяч рублей, поверив обманщикам.

Злоумышленники использовали психологическое давление, запретив женщине рассказывать о происходящем родственникам. Она не смогла вспомнить, какие именно аргументы убедили её, что говорит о высоком уровне манипуляции.

По данному факту следствием ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать простые правила:

  • никогда не переводите деньги по просьбе незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции.
  • не сообщайте никому реквизиты банковских карт, пароли и коды из СМС.
  • прервите разговор и перезвоните в банк по официальному номеру, указанному на вашей карте.
  • обязательно сообщите родственникам о подозрительных звонках.
  • обратитесь в полицию, если возникли сомнения или вы стали жертвой обмана.
Узнайте больше:  Внимание! В Севастополе разыскивают мужчину - пропал Юрий Гончаров

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции или позвоните по номеру 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x