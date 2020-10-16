Москва продолжит развивать побратимские связи с Крымом и Севастополем

Москва ежегодно помогает Крыму и Севастополю в реконструкции социальных объектов и благоустройстве территорий, развитие побратимских связей между столицей и Севастополем продолжится. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

У нас огромный объем помощи Крыму. Мы помогаем в реконструкции больниц, школ, детских садов, в благоустройстве, транспорте. Это не какая-то разовая, это системная ежегодная работа. Конечно, в большей степени мы помогаем Севастополю, это традиционная такая история городов-побратимов. Недавно сделали хорошую пешеходную улицу, прекрасный парк. Сейчас работаем над проектом набережной. Но, тем не менее, мы не забываем и о Крыме, — сказал Собянин.

Ранее комитет по туризму Москвы и министерство курортов и туризма Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Регион и столица будут совместно работать по целому рядом направлений, в том числе по организации туристской индустрии, обмену опытом по вопросам государственного регулирования сферы туризма и туристской деятельности, содействие формированию новых туристских маршрутов.