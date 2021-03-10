Москва уверена, что Турция поймет правильность позиции России по Крыму

Кремль уверен, что Турция со временем поймет правильность позиции России по Крыму. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Воссоединение Крыма с Россией он назвал «темой, которая относится к категории разногласий РФ и Турции«.

Мы не принимаем позицию Турции по Крыму, вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию, — подчеркнул Песков. — Мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации.

При этом он указал, что разногласия Москвы и Анкары по Крыму не влияют на партнерские отношения двух стран.

Для нас такого вопроса, как крымский, просто не существует, — добавил Песков. — Турция — это очень важный партнер Российской Федерации, это стратегический партнер.

В качестве примера он привел «плотное взаимодействие практически по всем региональным вопросам«.

Продолжается тесное плотное взаимодействие с турками в рамках центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения условий прекращения огня и выполнения обязательств, которые взяли на себя стороны по трехстороннему документу (Азербайджан, Армения, РФ по урегулированию в Нагорном Карабахе), ведется очень активное взаимодействие по Сирии, — перечислил Песков.

По его словам, «несмотря на сложные моменты, которые случались в Сирии, двум президентам (РФ и Турции) всегда удавалось найти компромисс«.

Мы высоко ценим политическую волю наших партнеров к поиску компромиссов даже в сложных ситуациях, — заверил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что РФ и Турция имеют «большой комплекс торгово-экономических отношений«. Песков назвал такую кооперацию «главным фундаментом отношений«, напомнив, что «речь идет о долгосрочных проектах, о сотрудничестве в области энергетики» и других сферах.

Отметим, что сегодня Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, означающей фактический старт строительства блока.

АЭС «Аккую» в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря строит госкорпорация «Росатом». Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС «Аккую» по видео-конференц-связи.