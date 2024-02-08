Можно ли находясь в Крыму и Севастополе зарегистрировать недвижимость, расположенную в новых субъектах РФ?﻿

В Росреестр все чаще поступают вопросы о том, можно ли находясь в Крыму и Севастополе зарегистрировать недвижимость, которая расположена на территориях новых субъектов РФ. Экстерриториальный принцип в Крыму и Севастополе по-прежнему действует для всех регионов РФ, кроме новых территорий. Тем не менее на сегодняшний день такая услуга уже доступна в МФЦ Ростовской области.

В целом Росреестр ведет работу, которая позволит наладить в региональных МФЦ оказание услуг Росреестра для граждан РФ, чья недвижимость находится на территориях новых субъектов, однако сейчас она ещё не завершена, — подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

источник: Нотариальная палата Севастополя