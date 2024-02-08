Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Можно ли находясь в Крыму и Севастополе зарегистрировать недвижимость, расположенную в новых субъектах РФ?﻿
актуально в республике
Можно ли находясь в у и Севастополе зарегистрировать недвижимость, расположенную в новых субъектах РФ?﻿

Можно ли находясь в Крыму и Севастополе зарегистрировать недвижимость, расположенную в новых субъектах РФ?﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:42 08.02.2024

В Росреестр все чаще поступают вопросы о том, можно ли находясь в Крыму и Севастополе зарегистрировать недвижимость, которая расположена на территориях новых субъектов РФ. Экстерриториальный принцип в Крыму и Севастополе по-прежнему действует для всех регионов РФ, кроме новых территорий. Тем не менее на сегодняшний день такая услуга уже доступна в МФЦ Ростовской области.

В целом Росреестр ведет работу, которая позволит наладить в региональных МФЦ оказание услуг Росреестра для граждан РФ, чья недвижимость находится на территориях новых субъектов, однако сейчас она ещё не завершена, — подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

источник: Нотариальная палата Севастополя 

Просмотры: 54

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Нотариальная палата Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.