Можно ли взять ипотеку без первого взноса? Спрос на такой банковский «продукт» есть, но…

Крупные российские банки почти свернули практику выдачи ипотеки без первоначального взноса. Сейчас на рынке есть только восемь таких предложений у пяти банков, следует из подсчетов Frank RG для «Российской газеты» . Очевидно, что спрос на такой продукт у клиентов есть, но банки не готовы внедрять его, опасаясь волны просрочек и неплатежей.

Банки начали отказываться от выдачи ипотеки без первого взноса, после того как ЦБ ужесточил требования к нагрузке на капитал по программам с первоначальным взносом менее 20%, рассказывает предправления Абсолют-банка Татьяна Ушкова. Это и отголосок глобальных событий — правила ипотечного кредитования ужесточались практически во всем мире после 2008 года. Тогда практика субстандартного кредитования (предоставление ссуд людям, которые могут испытывать трудности с соблюдением графика погашения) в США стала одной из главных причин мирового финансового кризиса, говорит советник гендиректора Frank RG Дмитрий Тарасов.

Спрос на ипотеку без первого взноса, конечно, есть, отмечает замруководителя Росбанк Дом Алексей Просвирин. Но банки оценивают не только спрос, но и риски — а наличие первоначального взноса у заемщика дает определенную гарантию, говорит он. Раньше кредитование без первого взноса было более распространено, но статистика показала, что заемщики, бравшие такую ипотеку, совершали наибольшее количество просрочек, рассказывает Просвирин.

Главный недостаток ипотеки без первого взноса для клиентов — ограниченное предложение, считает Просвирин. Ипотечные программы без первого взноса почти всегда относятся к конкретным домам и застройщикам. Нередко по таким программам предлагаются квартиры в домах, которые только начали строиться — а это тоже «подводные камни». Риски выдачи таких кредитов могут быть компенсированы повышенной стоимостью — для них логично устанавливать ставки, соизмеримые со ставками по потребкредитам, говорит Просвирин.

По словам Тарасова, ЦБ считает приемлемым минимальный уровень первого взноса по ипотеке в 20%, потому что примерно настолько снижались цены на жилье в последние кризисы. «И еще — экономическими исследованиями установлено, что это пограничный показатель изменения ответственного поведения заемщика», — добавляет он. По данным Ушковой, средний размер первоначального взноса по ипотеке сейчас составляет 30% — как правило, за счет людей, которые продают квартиру для покупки недвижимости большего метража.

Собеседники «РГ» исключают, что предложение ипотеки без первого взноса могло бы вырасти в будущем. В первую очередь — из-за колебаний цен на рынке жилья и привлекательности такого вида кредитования для заемщиков с низкой финансовой грамотностью, говорит Просвирин.

Источник: Российская газета

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