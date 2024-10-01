Можно завидовать: как провели лето активисты севастопольского Центра общения старшего поколения

С октября 2023 года на базе Отделения Социального фонда России по Севастополю работает Центр общения старшего поколения, в котором при поддержке социальных партнеров Отделения прошло 153 мероприятия.

Этим летом программа Центра общения была насыщенной и интересной. Активисты укрепляли здоровье, проводили творческие мастер-классы, изучали бальные танцы, совершали прогулки по памятным местам города. Первый день лета начался с праздника. Участники Центра общения людей старшего поколения и члены организации Добро.Центра «Молоды душой» в День защиты детей организовали для севастопольских малышей настоящий карнавал. На еженедельных занятиях танцевальная группа «Лада» готовилась к годовщине создания Центра. Участники группы разучивали танец — величественный полонез, которым планируется открывать праздник. Творческая группа «Эволюция» делилась секретами мастерства по вязанию куколок-оберегов, плетению стильных дамских сумочек и шляпок, — отмечают в пресс-службе Отделения СФР России по Севастополю.

В актовом зале Отделения СФР по г.Севастополю по средам проводились лекции, посвященные физической активности при различных заболеваниях. После теоретической части лекции участники практиковали дыхательную гимнастику, упражнения для шейного отдела позвоночника и нейрогимнастику, которые способствовали улучшению кровообращения.

Впереди еще много полезного: занятия по компьютерной, пенсионной и финансовой грамотности, творческие занятия и встречи с интересными людьми. Приглашаем севастопольских пенсионеров посетить наш Центр и стать его участниками.

С планом мероприятий, адресами и графиком работы Центра можно ознакомиться на сайте Отделения СФР по Севастополю: https://sfr.gov.ru/branches/sevastopol.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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