МСП приграничных регионов, Крыма и Севастополя привлек 13 млрд рублей под зонтичные поручительства

Для предпринимателей Крыма, Севастополя, приграничных регионов были запущены специальные зонтичные поручительства с повышенным уровнем покрытия, чтобы простимулировать банки активнее кредитовать бизнес. Под зонтичные поручительства МСП приграничных субъектов страны привлекли 10,4 млрд рублей, Крыма и Севастополя — 2,9 млрд рублей, — сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак через пресс-службу МЭР.
В приграничных регионах МСП заключили свыше 800 кредитных договоров с использованием спецлимита зонтичных поручительств. В Крыму и Севастополе аналогичный показатель превышает 530.
В приграничных регионах больше всего кредитов под поручительства получили МСП обрабатывающих производств, строительства, сельского хозяйства. На Крымском полуострове в топ-5 отраслей вошли строительство, гостиницы, общепит и обрабатывающие производства, — подчеркивает министр экономического развития России Максим Решетников.
Поддержка МСП приграничных регионов была одной из тем во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. В ходе встречи Мишустин поручил корпорации сделать все, чтобы помочь местным предпринимателям «иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы его поддержания».
По объему привлеченного финансирования и по числу полученных кредитов впереди всех представители микробизнеса. Так, в приграничных регионах на их долю приходится более 6,3 млрд рублей и 680 договоров, в Крыму и Севастополе это свыше 2,1 млрд рублей и почти 500 договоров, — отмечает Исаевич.
О механизме зонтичных поручительств
В начале 2024 года Корпорация МСП предоставила специальный лимит зонтичных поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя. Зонтичные поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет.
Этот инструмент господдержки был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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