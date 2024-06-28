МСП приграничных регионов, Крыма и Севастополя привлек 13 млрд рублей под зонтичные поручительства

, были выделены в начале 2024 года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития (МЭР) РФ.

Малый и средний бизнес (МСП) Крыма и Севастополя, а также приграничных регионов — Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областей — за счет специального лимита зонтичных поручительств Корпорации МСП привлек финансирование на 13,3 млрд рублей. Отдельные лимиты, отмечает

Для предпринимателей Крыма, Севастополя, приграничных регионов были запущены специальные зонтичные поручительства с повышенным уровнем покрытия, чтобы простимулировать банки активнее кредитовать бизнес. Под зонтичные поручительства МСП приграничных субъектов страны привлекли 10,4 млрд рублей, Крыма и Севастополя — 2,9 млрд рублей, — сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак через пресс-службу МЭР.

В приграничных регионах МСП заключили свыше 800 кредитных договоров с использованием спецлимита зонтичных поручительств. В Крыму и Севастополе аналогичный показатель превышает 530.

В приграничных регионах больше всего кредитов под поручительства получили МСП обрабатывающих производств, строительства, сельского хозяйства. На Крымском полуострове в топ-5 отраслей вошли строительство, гостиницы, общепит и обрабатывающие производства, — подчеркивает министр экономического развития России Максим Решетников.

Поддержка МСП приграничных регионов была одной из тем во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. В ходе встречи Мишустин поручил корпорации сделать все, чтобы помочь местным предпринимателям «иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы его поддержания».

По объему привлеченного финансирования и по числу полученных кредитов впереди всех представители микробизнеса. Так, в приграничных регионах на их долю приходится более 6,3 млрд рублей и 680 договоров, в Крыму и Севастополе это свыше 2,1 млрд рублей и почти 500 договоров, — отмечает Исаевич.

О механизме зонтичных поручительств

В начале 2024 года Корпорация МСП предоставила специальный лимит зонтичных поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя. Зонтичные поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет.

Этот инструмент господдержки был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».