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Муфтий Крыма Эмирали Аблаев: "Духовная элита формирует задачи общества"

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев: «Духовная элита формирует задачи общества»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 28.05.2021

Муфтий Крыма и г. Севастополь хаджи Эмирали Аблаев провел дружескую встречу с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам духовного просвещения общества и религиозного образования.

Необходимость в своих религиозных кадрах всегда остается на первом месте. Духовная элита формирует адекватные смыслы и задачи общества, играет важную роль в его интеллектуальном развитии и нравственном облике, — цитирует пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма Муфтия Крыма.

Стороны также обсудили вопросы межконфессионального и межнационального согласия в Крыму.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев: "Духовная элита формирует задачи общества"

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