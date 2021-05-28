Муфтий Крыма Эмирали Аблаев: «Духовная элита формирует задачи общества»

Муфтий Крыма и г. Севастополь хаджи Эмирали Аблаев провел дружескую встречу с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам духовного просвещения общества и религиозного образования.
Необходимость в своих религиозных кадрах всегда остается на первом месте. Духовная элита формирует адекватные смыслы и задачи общества, играет важную роль в его интеллектуальном развитии и нравственном облике, — цитирует пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма Муфтия Крыма.
Стороны также обсудили вопросы межконфессионального и межнационального согласия в Крыму.
фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма
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