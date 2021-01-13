Муфтият Крыма анонсирует конкурс, посвященный памяти Номана Челебиджихана

В Крыму ко Дню памяти Номана Челебиджихана пройдет литературный конкурс среди учащихся общеобразовательных школ Республики Крым и г. Севастополь. Организатор — Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) при содействии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
Конкурс школьных сочинений «Эбедий юреклеримизде» («Навечно в сердцах») пройдет среди школьников общеобразовательных учреждений с русским и крымскотатарским языком обучения. По условиям конкурса, работы должны быть написаны на крымскотатарском языке. Цель конкурса – познание историко-культурных истоков, развитие способностей осмысливать события и явления, формирование патриотических чувств, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ним, понимание исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.
Прием работ осуществляется до 12 февраля 2021 г. Подведение итогов конкурса и оглашение победителей состоится 23 февраля. Работы принимаются на электронный адрес: ilyasovagulnara89@gmail.com
К работе необходимо приложить Анкету участника —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..