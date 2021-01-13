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Муфтият Крыма анонсирует конкурс, посвященный памяти Номана Челебиджихана

Муфтият Крыма анонсирует конкурс, посвященный памяти Номана Челебиджихана

Опубликовал: КрымPRESS в Конкурсы в Крыму 20:58 13.01.2021

В Крыму ко Дню памяти Номана Челебиджихана пройдет литературный конкурс среди учащихся общеобразовательных школ Республики Крым и г. Севастополь. Организатор — Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) при содействии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Конкурс школьных сочинений «Эбедий юреклеримизде» («Навечно в сердцах») пройдет среди школьников общеобразовательных учреждений с русским и крымскотатарским языком обучения. По условиям конкурса, работы должны быть написаны на крымскотатарском языке. Цель конкурса – познание историко-культурных истоков, развитие способностей осмысливать события и явления, формирование патриотических чувств, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ним, понимание исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Прием работ осуществляется до 12 февраля 2021 г. Подведение итогов конкурса и оглашение победителей состоится 23 февраля. Работы принимаются на электронный адрес: ilyasovagulnara89@gmail.com

К работе необходимо приложить Анкету участника — здесь.  Объем предоставляемого на конкурс материала — не более 5 страниц формата A4, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, размер 14, все поля 2 см.

Муфтият Крыма анонсирует конкурс, посвященный памяти Номана Челебиджихана

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