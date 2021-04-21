Муфтият Крыма требует принять меры в связи с ситуацией на мусульманском кладбище в Ак-Монай

В селе Ак-Монай (Каменское) Ленинского района Крыма при прокладке газопровода высокого давления были потревожены захоронения на старом мусульманском кладбище. В результате работ, на поверхности оказались человеческие кости, которые беспорядочно разбросаны по территории.

Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь возмущено фактом кощунства и глумления над могилами предков, бесцеремонным попранием всех человеческих норм. На основании многочисленных жалоб местных жителей села Каменское (Ак-Монай), Муфтият Крыма обратился в Отдел МВД России по Ленинскому району, Прокурору Ленинского района, районную администрацию и Департамент охраны культурного наследия при Министерстве культуры Республики Крым с требованием разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

По словам районного имама Ленура Мамедиева, при согласовании проекта строительства в рамках программы ФЦП в Ленинском районе Крыма газопровода высокого давления, местными властями почему-то не было подтверждено наличие на карте местности старого мусульманского кладбища.

Для дальнейшего решения проблемы в настоящее время на месте находятся руководитель управления по межнациональным отношениям администрации Ленинского района, глава Семисотского сельского поселения, куда входит село Каменское. Также на месте ведется сбор костей для дальнейшего их перезахоронения, — сообщили в ЦРО ДУМ Крыма.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма