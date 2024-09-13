Муфтий Крыма — Главе Крыма: «Большое спасибо за межнациональный и межконфессиональный мир в Крыму»

Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев поздравил Сергея Аксёнова с переизбранием на пост Главы Республики Крым, а также Владимира Константинова с переназначением на пост Председателя Государственного Совета Республики Крым.

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