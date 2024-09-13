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Муфтий Крыма - Главе Крыма: "Большое спасибо за межнациональный и межконфессиональный мир в Крыму"
фото: пресс-служба ДУМК

Муфтий Крыма — Главе Крыма: «Большое спасибо за межнациональный и межконфессиональный мир в Крыму»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 13.09.2024

Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев поздравил Сергея Аксёнова с переизбранием на пост Главы Республики Крым, а также Владимира Константинова с переназначением на пост Председателя Государственного Совета Республики Крым.

10 лет назад, когда в Крыму происходило важное историческое событие, выступая, я проговорил Сергею Валерьевичу и Владимиру Андреевичу, что хочу, чтобы мост дружбы между славянами и мусульманами никогда не рушился. И вот спустя время, мы видим, что слово данное руководителями республики воплощается в реальность. Огромная вам благодарность и низкий поклон за всё, что сегодня делается на благо и развитие всех крымчан. Большое спасибо за межнациональный и межконфессиональный мир в Крыму. Мы всегда будем поддерживать ваши решения, идти и работать в одном направлении, — отметил Муфтий Крыма на первом заседании Государственного Совета РК 3-го созыва.

источник: пресс-служба ДУМК

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