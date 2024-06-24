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Муфтий : «Враг пытается спровоцировать межнациональный и межконфессиональный конфликт»
фото: официальная страница ДУМК ВКонтакте

Муфтий Крыма: «Враг пытается спровоцировать межнациональный и межконфессиональный конфликт»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:52 24.06.2024

Управление МВД по Дагестану сообщило, что 23 июня примерно в 18:00 в Дербенте из автоматического оружия был обстрелян православный храм, а также местная синагога.

Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев осуждает данные террористические действия и считает, что это делается для межнационального и межконфессионального разобщения в стране, данные кощунственные преступления не имеют место быть в нашей стране.

Наше единство в национальном многообразии, и этот фактор враг пытается использовать для разобщения народов России. Призываю общественность быть внимательными, мудрыми и не поддаваться на провокации. У преступления нет ни нации, ни религии. Любое преступление имеет определенную цель. В данном случае — это спровоцировать межнациональный и межконфессиональный конфликт внутри страны. По воле Всевышнего сделать это им не удастся, — отметил Муфтий Крыма.

В результате жестокого нападения один полицейский погиб, еще один получил ранения. Также сообщается о гибели священника Николая из православного храма. Священнослужителю было 66 лет, он болел. Помимо отца Николая, также убит один охранник — он был вооружен только газовым пистолетом. Остальные священники заперлись в церкви и ждут помощи.

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источник: пресс-служба ДУМК

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