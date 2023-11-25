Муралы — способ наглядно выразить то, что важно. Что нужно знать об этом виде стрит-арта

Муралы представляют собой вид стрит-арта, искусства, которое создается непосредственно на стенах зданий или других больших поверхностях. Это может включать в себя различные стили и техники, такие как граффити, реализм, абстракция и другие художественные выражения. Муралы часто служат средством для выражения идей, культурных стереотипов, политических убеждений или просто креативного самовыражения.

В последние годы муралы стали популярными формами уличного искусства в различных городах, включая Россию. Они могут преобразовывать городскую среду, придавая ей характер и индивидуальность.