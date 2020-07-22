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Мусульмане Крыма готовятся к Курбан-байраму. Праздничный намаз состоится 31 июля
фото: sputniknews.ru

Мусульмане Крыма готовятся к Курбан-байраму. Праздничный намаз состоится 31 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 19:44 22.07.2020

Праздничный намаз, посвященный мусульманскому празднику Курбан-байрам, состоится 31 июля и начнется в 6:10 утра. Традиционно в мечетях республики пройдут праздничные проповеди и коллективные молитвы.

В Симферополе байрам-намаз состоится в зале Дворца культуры профсоюзов (ул. Киевская, 115). Здесь праздничную проповедь и намаз проведет духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Муфтият Крыма обращается к соотечественникам с просьбой, при сборе на коллективную молитву в мечетях и местах большого скопления людей соблюдать все меры предосторожности в связи с существующей угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При себе иметь медицинскую маску и соблюдать необходимую дистанцию, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

В 2020 году Курбан-байрам выпадает на 31 июля, этот день в Республике Крым объявлен нерабочим праздничным днем. Соответствующий Указ подписал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

СПРАВКА: Курбан-байрам – один из крупнейших праздников Ислама, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Празднование Курбан-байрама продолжается четыре дня.

Мусульмане Крыма готовятся к Курбан-байраму. Праздничный намаз состоится 31 июля

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