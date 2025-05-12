Музеи Крыма намерены вернуться к вопросу о принадлежности скифского золота

Мы не торопимся. Такие объемы наследия не могут просто исчезнуть, раствориться. Придет время, и мы снова вернемся к решению этой проблемы, — ответил он на вопрос о том, продолжается ли работа по возвращению коллекции.
Собеседник агентства отметил, что ввиду специальной военной операции и других обстоятельств перед музеями Крыма появились новые важные задачи.
Текущие события несколько оттенили вопрос. Появились новые вопросы, уже связанные с наследием территорий, с сохранностью культурного наследия в исторических регионах Российской Федерации, и мы тоже связаны с их решением. Мы погружены в насущные задачи, которые ставит перед нами общество, — добавил Мальгин.
В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября того же года Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях.
источник: ТАСС
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