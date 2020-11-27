Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе презентовал редкий литературный журнал эпохи Александра I

Виртуальное мероприятие состоялось в рамках специального проекта музея «Выставка одного экспоната». По словам хранителя музейных предметов Дария Биньковская, журнал «Сын отечества», выходивший с перерывами в Санкт-Петербурге с 1812 года по 1852 год, оказал серьезное влияние на развитие общественной и литературной мысли в России:

Изначально журнал был исторической и политической направленности, при этом в нем помещались стихотворные художественные произведения. Публиковался в нем и Александр Сергеевич Пушкин. С журналом поэт начал сотрудничать еще в лицейские годы, — отмечает хранитель.

Специалисты Отдела приема посетителей, организации мероприятий и развития ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник», благодаря «Сыну отечества» читатели познакомились с произведениями, созданными Александром Сергеевичем под впечатлением от его путешествия по Крыму в 1820 году. Например, тогда же была напечатана его первая крымская элегия, известная по первым строчкам «Погасло дневное светило…»

По словам Дарии Биньковской, в настоящее время музей располагает подлинниками журнала «Сын отечества». Речь идет об экземплярах за 1813 год и знаковый 1820 год.

Также хранитель отметила, что нынешней осенью Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, в состав которого входит гурзуфский музей А. С. Пушкина, отметил 200-летие с начала путешествия поэта по полуострову. Тогда во время своего странствия Пушкин посетил Керчь, Феодосию, Бахчисарай и почти три недели провел в Гурзуфе в имении герцога Армана де Ришелье.

фото: Отдел приема посетителей, организации мероприятий и развития ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»