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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать по новому графику

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:11 08.06.2021

По многочисленным просьбам посетителей, сообщили в пресс-службе, музей-заповедник «Херсонес Таврический» продлевает часы работы.

  • С 10 июня 2021 года его территория будет открыта ежедневно с 09:00 до 21:00. При этом допуск гостей в музей-заповедник прекращается в 20:00.
  • Кассы на центральной, западной и восточной входных группах будут работать с 09:00 до 20:00.
  • Время работы сувенирных магазинов – с 09:00 до 20:00.
  • Время работы туалетов – с 09:00 до 21:00.
  • Время работы экспозиционных и выставочных залов остаётся прежним – с 09:00 до 19:00.

Для желающих посетить службу в Свято-Владимирском кафедральном соборе допуск на территорию осуществляется через центральную входную группу (в соответствии с расписанием богослужений).

Обзорная экскурсия «Херсонес – музей под открытым небом», которая расскажет посетителям музея-заповедника об истории древнего города, возникшего в V веке до нашей эры, о его археологических памятниках, о буднях и досуге его жителей, будет проводиться ежедневно, при наборе групп от 10 до 30 человек, в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Напоминаем, что билеты в музей-заповедник можно приобрести в режиме онлайн, перейдя по ссылке: https://tickets.chersonesos-sev.ru/.

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" будет работать по новому графику

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