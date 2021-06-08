Музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать по новому графику

По многочисленным просьбам посетителей, сообщили в пресс-службе, музей-заповедник «Херсонес Таврический» продлевает часы работы.

С 10 июня 2021 года его территория будет открыта ежедневно с 09:00 до 21:00. При этом допуск гостей в музей-заповедник прекращается в 20:00.

Кассы на центральной, западной и восточной входных группах будут работать с 09:00 до 20:00.

Время работы сувенирных магазинов – с 09:00 до 20:00.

Время работы туалетов – с 09:00 до 21:00.

Время работы экспозиционных и выставочных залов остаётся прежним – с 09:00 до 19:00.

Для желающих посетить службу в Свято-Владимирском кафедральном соборе допуск на территорию осуществляется через центральную входную группу (в соответствии с расписанием богослужений).

Обзорная экскурсия «Херсонес – музей под открытым небом», которая расскажет посетителям музея-заповедника об истории древнего города, возникшего в V веке до нашей эры, о его археологических памятниках, о буднях и досуге его жителей, будет проводиться ежедневно, при наборе групп от 10 до 30 человек, в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Напоминаем, что билеты в музей-заповедник можно приобрести в режиме онлайн, перейдя по ссылке: https://tickets.chersonesos-sev.ru/.