Музей-заповедник «Херсонес Таврический» — среди лучших достопримечательностей мира

Ежегодно международный сервис TripAdvisor отмечает лучшие туристические объекты специальной наградой Travellers’ Choice («Выбор путешественников»). Хорошая новость: музей-заповедник «Херсонес Таврический» вошел в 10% лучших достопримечательностей мира.

Мы признательны вам, дорогие посетители, за высокие оценки наших трудов. Мы делаем все возможное, чтобы отдых на территории Херсонеса был комфортным, интересным и доступным. На протяжении нескольких лет мы облагораживаем территорию совместно с Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история». За это время нами были проведена подсветка на территории городища, осуществлена масштабная реставрация оборонительных сооружений в Портовом районе, устроены новые экспозиции под открытым небом, проложены деревянные настилы, главная аллея музея-заповедника оформлена мультимедийными павильонами, которые дают возможность углубиться в историю древнего Херсонеса и России. Сегодня музей-заповедник развивается стремительными темпами, смело смотрит в будущее и распахивает перед севастопольцами и гостями нашего города двери Херсонеса Таврического – сокровищницы России, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника

СПРАВКА: Награду Travellers’ Choice могут получить только те объекты, которые стабильно занимают высокие позиции по отзывам гостей. Учреждения культуры и места отдыха, отмеченные этой наградой, входят в число 10 % лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.

Премия присуждается после тщательного анализа миллионов отзывов и оценок туристов на платформе данного сервиса. При этом учитывается как их количество, так и качество, а также оценки пользователей в каждой категории. Критерием для выбора победителей всегда остается хорошо продуманный комплекс услуг и отличные впечатления туристов, которыми они делятся на этом популярном сайте путешествий.

Алгоритм присуждения престижной награды Travellers’ Choice не предусматривает ни заявок на участие, ни взносов, ни отборочных туров. Это признание, которое можно заслужить лишь со временем, через выбор и голоса пользователей сервиса TripAdvisor.