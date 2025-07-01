Музей языков мира в Крыму обновил экспозицию

Новый раздел музея посвящён семиотике — науке о знаках и знаковых системах. Посетители смогут по-новому взглянуть на повседневные символы и знаки, окружающие нас повсюду. Коллекция музея пополнилась редкими манускриптами на пальмовых листьях. Эти экспонаты рассказывают не только о древних письменностях, но и о том, как материал влияет на форму символов: выцарапанные на хрупких листьях знаки становились округлыми, чтобы не порвать этот волокнистый материал. Особый интерес представляет новое поступление в раздел, посвящённый русскому языку и письменности: оригинальное издание XVIII века — Житие святых на церковнославянском языке. Этот памятник духовной литературы отражает не только религиозную традицию, но и глубокое влияние церковнославянской письменности на развитие русского языка, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Новый интерактивный стенд «Языки живых существ» покажет, как растения, насекомые и животные обмениваются информацией — химически, тактильно, визуально и звуковыми сигналами. Как работает кворумное чутьё у бактерий, как муравьи строят сложные маршруты с помощью феромонов, и как деревья «предупреждают» друг друга об опасности — обо всём этом можно подробнее узнать на новом стенде музея.

Также в музее появился VR-перископ. Он поможет отправиться в разные природные условия — от влажных джунглей Амазонии до заснеженных вершин Кавказа.

Как отметил директор музея Евгений Гаврилов, экспозиция помогает услышать, как природа влияет на звучание языков, так как акустика среды формирует то, как говорят люди. Экспозиция музея — это путешествие вглубь звучащей материи языка.

Фото: Музея языков мира, Евгений Гаврилов

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК