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Музей-заповедник "Херсонес Таврический" переходит на новый режим работы

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» переходит на новый режим работы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:16 23.06.2026

Музей-заповедник продолжает свою работу и всё так же ждет на экскурсиях, выставках и прогулках по древнему городу. Однако, в соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 21 июня 2026 года № 76-УГ, с 22 июня музей-заповедник перешёл на новый график работы:

территория Херсонеса Таврического открыта с 09:00 до 20:00 (пропуск посетителей ‒ до 19:30);

  • время работы касс – с 09:00 до 19:30;
  • время работы выставочного зала в здании музея Античности и Византии – с 9:00 до 19:00;
  • время работы туалетов – с 09:00 до 20:00.
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Попасть на территорию музея-заповедника можно через Центральную, Западную и Восточную входные группы. Последняя находится ближе всего к автобусной остановке «Херсонес Таврический».

Для севастопольцев вход в Херсонес по-прежнему бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.

Посещение храмов Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря бесплатно. Пропуск на территорию осуществляется через Центральную входную группу музея-заповедника.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника 

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