Музей-заповедник «Херсонес Таврический» переходит на новый режим работы

Музей-заповедник продолжает свою работу и всё так же ждет на экскурсиях, выставках и прогулках по древнему городу. Однако, в соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 21 июня 2026 года № 76-УГ, с 22 июня музей-заповедник перешёл на новый график работы:

территория Херсонеса Таврического открыта с 09:00 до 20:00 (пропуск посетителей ‒ до 19:30);