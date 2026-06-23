Музей-заповедник «Херсонес Таврический» переходит на новый режим работы

С тегами: Херсонес таврический
С тегами: Херсонес таврический
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:16 23.06.2026
территория Херсонеса Таврического открыта с 09:00 до 20:00 (пропуск посетителей ‒ до 19:30);
Попасть на территорию музея-заповедника можно через Центральную, Западную и Восточную входные группы. Последняя находится ближе всего к автобусной остановке «Херсонес Таврический».
Для севастопольцев вход в Херсонес по-прежнему бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.
Посещение храмов Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря бесплатно. Пропуск на территорию осуществляется через Центральную входную группу музея-заповедника.
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника
С тегами: Херсонес таврический
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С тегами: Херсонес таврический
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