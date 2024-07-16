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Музей-заповедник «Калос Лимен» выиграл конкурс на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности

Музей-заповедник «Калос Лимен» выиграл конкурс на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 16.07.2024

Определен победитель среди выставочных проектов музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности в рамках национального проекта «Культура». В 2024 году конкурсный отбор выигран ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен».

Ускоренное внедрение цифровых технологий в сферу культуры становится одной из целей нацпроекта «Культура». Это создаёт широкие возможности для становления отрасли культуры как части цифровой экономики, преодоления неравенства в степени доступности культурных благ. Для реализации проекта используется цифровая платформа «Артефакт», которая предоставляет возможность музеям создавать мультимедиа-гиды с технологией дополненной реальности. Платформа «Артефакт» представляет собой цифровой ресурс для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности, разработана Министерством культуры РФ и является частью регионального проекта «Цифровая культура».

Музею, прошедшему конкурсный отбор Министерства культуры РФ, за счет средств бюджета Российской Федерации предоставляются: качественная фотосъемка экспонатов, сопровождающие аудиогиды (в том числе на иностранном языке), профессиональная редакторская обработка текстов описания музейных экспонатов и перевод их на иностранный язык, а также публикация готового мультимедиа-гида в мобильном приложении и платформе «Артефакт».

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Для работы/функционирования залы музея дополнятся QR-кодами, которые откроют посетителям интересные факты об экспонатах. Благодаря этому материал подаётся в комфортном для посетителей виде, что делает культурные локации залов музея более доступными и открытыми для всех возрастов. Доступ в дополненную реальность осуществляется с помощью бесплатного отечественного мобильного приложения.

Высокий уровень оснащенности музеев Крыма современным мультимедийным и цифровым оборудованием, возможность синхронизации информации с мобильными устройствами через систему QR-кодов позволяет создавать интерактивные экспозиции, привлекая в музеи большое количество детей и молодёжи.

Ранее, мультимедиа-гиды в рамках нацпроекта «Культура» уже были созданы в 8 учреждениях культуры Крыма: в музее-заповеднике «Судакская крепость», Алуштинском литературно-мемориальном музее С.Н. Ценского, Ливадийском дворце-музее, Феодосийской картинной галерее им. Айвазовского, Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике, Симферопольском художественном музее, Доме-музее им. А.П. Чехова в г. Ялта и Массандровском дворце.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

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