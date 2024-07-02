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Мужчина-керчанин поплатился жизнью за попытку взять со стола водку и уйти с ней
фото: pikist.com

Мужчина-керчанин поплатился жизнью за попытку взять со стола водку и уйти с ней

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 20:49 02.07.2024

Керченским городским судом  к  6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,  осуждена 47-летняя керчанка за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, которая ранее дважды уже была судима за совершение аналогичных преступлений.

Как установлено судом, 18.02.2024 г. подсудимая, находясь на кухне по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с ранее знакомым приятелем, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанесла не менее 5 ударов ладонью правой руки в область жизненно-важных органов – головы, после чего нашла в помещении кухни деревянный брусок и умышленно нанесла им не менее 2 ударов в область жизненно важных органов – головы знакомого. Не останавливаясь на достигнутом, подсудимая, в продолжение реализации своего преступного умысла, с силой нанесла вышеуказанным бруском, используя его в качестве оружия, не менее 8 ударов по правой руке знакомого, которую последний выставил, защищаясь от ударов, — отмечают в пресс-службе суда. 

Согласно показаниям подсудимой данных при производстве предварительного расследования,  подсудимая после распития спиртных напитков в ранее знакомым приятелем, увидела, что он пытается забрать бутылку водки и спрятать ее за верхнюю одежду, она в свою очередь начала высказывать в его адрес претензии и нецензурную брань, так как он хотел взять водку, которую  не покупал. После этого она бруском нанесла около 2 ударов в область головы,  так как хотела причинить ему физическую боль. После этого она со своим сожителем отнесли его в подвал, после чего вернулись в дом. Она считала, что знакомый не умрет, а протрезвеет в подвале, придет в себя и уйдет домой самостоятельно, но этого не произошло.

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Смерть потерпевшего наступила 21.02.2024 в ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова».

источник: пресс-служба Керченского городского суда Республики Крым

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