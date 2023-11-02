Мужчина сорвался со смотровой площадки южнобережной «Серебряной беседки»

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал мужчину, травмировавшегося при падении со смотровой площадки в районе «Серебряной беседки» (Большая Ялта). Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, сигнал о происшествии поступил в 12:35.

Со смотровой площадки в районе «Серебряной беседки», расположенной вблизи автодороги «Ялта – Бахчисарай», мужчина совершил падение и скатился вниз по крутому скальному осыпному склону с высоты 20 метров, получив травмы различной степени тяжести. К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники «Скорой помощи», — рассказали в МЧС РК.

По прибытии спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему и оказали ему первую доврачебную помощь, наложив повязку на голову и зафиксировав шейный отдел при помощи шины.

После этого, используя специальные носилки, эвакуировали мужчину к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Фото: КРЫМ-СПАС.