Мужество в ходе военных действий: крымчанка Юлия Петракова награждена орденом «За верность долгу»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции, наградил заместителя командира батальона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны майора Юлию Петракову. Личным примером увлекла за собой на прорыв и вывела группу личного состава из окружения во время наступательной операции под Новой Каховкой, при этом нанеся противнику серьезные потери в живой силе и технике. Одновременно с этим ей удалось вынести на себе тяжелораненых военнослужащих бригады.

Слова благодарности Юлии Викторовне, которая очень мужественно вела себя на поле боя. Именно благодаря таким людям, как вы и ваши сослуживцы, все поставленные Президентом задачи будут выполнены. Всем нашим военнослужащим, которые выполняют свой долг по защите Отечества, — низкий поклон. Мы вами гордимся и ждем вас дома, — цитирует пресс-служба Главу Крыма.

За мужество, героизм и отвагу, проявленные в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, Сергей Аксёнов наградил Юлию Петракову орденом «За верность долгу».

Также Сергей Аксёнов сообщил, что еще 48 военнослужащих из числа личного состава 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны удостоены государственных наград Республики Крым.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым