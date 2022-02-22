Мужики, а не махнуть ли нам на праздник в Херсонес? 23 февраля вход на его территорию бесплатный для мужчин

«Херсонес Таврический» организует акцию для мужчин 23 февраля. В День защитника Отечества посетить территорию заповедника можно будет абсолютно бесплатно.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает гостей провести 23 февраля в древнем городе. День защитника Отечества ‒ праздник, олицетворяющий мужество, героизм и патриотизм многих поколений воинов нашей страны. Неотъемлемой частью её истории являются события, происходившие в Херсонесе Таврическом. Мужчины древнего города на протяжении веков достойно несли службу, занимали ответственные государственные должности и решали сложные политические вопросы, были отличными земледельцами, торговцами и строителями. Об их судьбах нам рассказывают такие удивительные памятники, как Присяга граждан Херсонеса, проксенические декреты, надгробные плиты, скульптурные изображения, фрагменты воинской амуниции, оружия и другие. Все они являются свидетелями истории античного и средневекового города, — сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Кроме того, к празднику сотрудники Херсонеса подготовили тематическую экскурсию о защитниках древнего города. Дополнительно в День защитника Отечества для посетителей откроется тематическая капсульная выставка. В зале Византийской экспозиции на уникальной стеатитовой иконе, привезённой в Херсонес в XII веке из Константинополя, будет представлено изображение трёх святых воинов: Феодора, Георгия и Димитрия.

Узнать больше о жизни воинов можно ежедневно с 23 по 27 февраля без предварительной записи, сообщили в пресс-службе музея. Экскурсия «Защитники Херсонеса» для групп туристов от пяти до 10 человек будет начинаться в залах Античной и Византийской экспозиций три раза в день. Дополнительную информацию можно узнать в справочном центре по номеру: +7 (918) 059-82-11.

А еще в Херсонесе просят соблюдать «антикоронавирусные» меры предосторожности при посещении музея-заповедника в праздничные дни и напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

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