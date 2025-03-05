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Мужской монастырь Косьмы и Дамиана в Крыму вновь открыт для посещения
фото: пресс-служба Крымской митрополии

Мужской монастырь Косьмы и Дамиана в Крыму вновь открыт для посещения

Опубликовал: КрымPRESS в Храмы Крыма 14:22 05.03.2025

Дорога к мужскому монастырю Косьмы и Дамиана, расположенному в одном из самых труднодоступных уголков Крыма, полностью восстановлена.

Теперь он вновь открыт для всех, кто стремится прикоснуться к святыне, — сообщили в пресс-службе Крымской митрополии. 

Косьмо-Дамиановский мужской монастырь был основан в XIX веке и с тех пор стал местом паломничества для верующих. Здесь хранится икона с мощами святых целителей, бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. А также находится святой источник, вода в котором, согласно преданию, обладает целебными свойствами.

Паломники и туристы смогут насладиться красотой природы и умиротворяющей атмосферой этого святого места. После ремонта дорога к монастырю стала более комфортной и безопасной, что значительно упростит гостям доступ к этому удивительному месту.

источник: пресс-служба Крымской митрополии

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