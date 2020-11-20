МВД по Республике Крым проверяет обстоятельства ДТП с участием полицейского

МВД по Республике Крым проводит проверку в отношении полицейского, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, сотрудник, находясь за рулем личного автомобиля во внеслужебное время, в нарушение правил дорожного движения, допустил столкновение с другим транспортным средством, после чего попытался скрыться с места происшествия.

В настоящее время в отношении указанного сотрудника составлены соответствующие административные протоколы, — говорится в сообщении .

Уточняется, что по результатам проверки полицейского уволят из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

По неподтвержденной официально информации полицейский был нетрезв, а после того как покинул место ДТП пытался сообщить об «угоне». Данная авария произошла в понедельник вечером, на объездной трассе «Дубки – Симферополь». Кажется, это о ней в группе ВК, Автопартнер Крым раздавался этот «крик души»:

Ищу свидетелей ДТП… 16.11.20 на объездной «Дубки – Симферополь», в 17-40. Ехал мой отец в среднем ряду с левым поворотом, а какой-то пьяный обморок в него сзади въехал, после чего пару минут постоял, сбегал в магазин за пивом и потом как то незаметно исчез, оставив машину. Просьба, если у кого регистратор был включен в этот момент, свяжитесь, пожалуйста. Спасибо неравнодушным.

Судя по всему, и неравнодушные нашлись, и свидетели. Впрочем, в МВД по РК пока об обстоятельствах этого ДТП не сообщают.