МВД по РК приглашает в ряды охранно-конвойной службы полиции

МВД по Республике Крым приглашает в ряды охранно-конвойной службы полиции:
- стабильные денежные выплаты;
- бесплатное высшее образование в вузах МВД;
- карьерный рост;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- ежегодный оплачиваемый отпуск + дополнительные отпуска, в том числе за выполнение служебных обязанностей во вредных условиях;
- выплата денежной компенсации за наем жилья;
- предоставление служебного жилья;
- льготная выслуга лет 1 за 1,5; возможность выхода на пенсию после 13 лет службы.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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С тегами: МВД России в Крыму