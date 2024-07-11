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МВД по РК приглашает в ряды охранно-конвойной службы полиции

МВД по РК приглашает в ряды охранно-конвойной службы полиции

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:55 11.07.2024

МВД по Республике Крым приглашает в ряды охранно-конвойной службы полиции:

  • стабильные денежные выплаты;
  • бесплатное высшее образование в вузах МВД;
  • карьерный рост;
  • бесплатное медицинское обеспечение;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск + дополнительные отпуска, в том числе за выполнение служебных обязанностей во вредных условиях;
  • выплата денежной компенсации за наем жилья;
  • предоставление служебного жилья;
  • льготная выслуга лет 1 за 1,5; возможность выхода на пенсию после 13 лет службы.

МВД по РК приглашает в ряды охранно-конвойной службы полиции

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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