МВД предупреждает о фишинговой рассылке в Telegram о фейковых соцвыплатах на «Госуслугах»

Мошенники делают фишинговую рассылку сообщений в Telegram якобы о начале подачи заявлений на новую социальную выплату в связи с инфляцией в прошлом году, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в телеграм-канале.

Сообщение мошенников представляет собой поддельную страницу «Госуслуг», на которой говорится от возможности подачи заявления на новую социальную выплату в 14 тыс. рублей. «Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в Telegram. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы, — говорится в сообщении управления МВД.

Фишинговые атаки, маскирующиеся под социальные выплаты, становятся все более изощренными, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Использование Telegram в качестве канала распространения фейковых сообщений неудивительно — мессенджер предоставляет мошенникам широкую аудиторию и минимальные барьеры для массовой рассылки. В данном случае злоумышленники создают поддельные страницы «Госуслуг», убеждая граждан в правдоподобности предложений, что повышает вероятность успешного обмана, — говорит депутат.

Основная цель подобных атак — кража персональных данных, таких как логины, пароли и банковская информация. Перейдя по ссылке и введя свои данные, пользователь передает их мошенникам, которые затем могут использовать их для финансового хищения или продажи в даркнете. Кроме того, ссылки в таких сообщениях часто ведут на ресурсы, рекламирующие нелегальные финансовые схемы, что также представляет угрозу для пользователей.

Для защиты от подобных угроз важно придерживаться правил цифровой гигиены: не переходить по сомнительным ссылкам, даже если сообщение выглядит официальным, и всегда проверять информацию на официальных сайтах. Особенно важно информировать пожилых родственников, которые могут оказаться в зоне риска из-за меньшего опыта в кибербезопасности. МВД справедливо напоминает, что единственный надежный источник информации о социальных выплатах — это официальные сайты государственных органов, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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