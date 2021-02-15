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Мы работаем для вас. Крымские общественники создали видеоролик о тех, кто сражается с COVID-19

Мы работаем для вас. Крымские общественники создали видеоролик о тех, кто сражается с COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:06 15.02.2021

На хостинге ЮТуб, в группах соцсетей распространяется и набирает популярность видеоролик о жизни и труде тех, кто защищает сограждан от коронавирусной инфекции. Люди в белых халатах – такие же люди, только вот на работе они ведут ежедневный бой с COVID-19. Не всегда побеждают. Им трудно эмоционально, психологически, физически… А дома их ждут родные и близкие. К ним они обязаны всегда возвращаться – живыми и здоровыми, веселыми и участливыми. А завтра – снова «красная зона», снова борьба за жизни и здоровье пациентов. Ведь они работают для нас.

Этот видеоролик посвящен врачам, работающим в красной зоне, — рассказал продюсер проекта, общественник и волонтер Юрий Борухович. — Группа неравнодушных крымчан создала этот проект, чтобы выразить безмерную благодарность тем людям, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, тем, кто спасает наши жизни, тем, кто работает для каждого из нас.

 

Мы работаем для вас. Крымские общественники создали видеоролик о тех, кто сражается с COVID-19

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