«Мы верим твердо в героев спорта-2024»: таланты со всей России приглашаются для участия в премии

В России стартует II Всероссийский конкурс художественных работ, посвященных достижениям легендарных спортсменов «Мы верим твердо в героев спорта». Проводится он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Одна из его задач — открыть новые таланты и по-новому посмотреть на великие свершения.

Впервые премия «Мы верим твердо в героев спорта» проводилась в России в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и объединила не только известных артистов, прославленных спортсменов, но и простых россиян, которые любят спорт и чтут наших легендарных чемпионов. Ее основная цель — привлечение внимания к произведениям искусства в сфере спортивных побед.

В этом году заявки на конкурс принимаются в пяти номинациях: песня, живопись, поэзия, художественная фотография и скульптура. Каждая работа должна раскрывать конкретного героя спорта, его успех, спортивную победу или установленный рекорд. Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и продлится до 1 сентября 2024 года. Их можно подать на официальном сайте проекта. Участвовать в нем могут любые авторы и исполнители старше 18 лет. Профессиональное жюри во главе с Ириной Винер отсмотрит заявки и выберет лауреатов премии уже этой осенью. А торжественное награждение победителей пройдет в рамках гала-концерта, который состоится в Москве 15 октября 2024 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Все финалисты получат дипломы участников конкурса, а российские звезды и спортсмены в торжественной обстановке вручат победителям кубки.

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России:

Спорт и музыка неотделимы. Дело в том, что спорт — это тоже музыка: лёгкая атлетика, футбол, бокс — это всё музыка. Художественная гимнастика, фигурное катание и другие виды спорта граничат с настоящим искусством, потому что это высокое мастерство. Поэтому мы и придумали концерт, где прославленные чемпионы выходят на одну сцену с известными артистами и музыкантами и исполняют великолепные номера.

Над масштабным гала-концертом «Мы верим твердо в героев спорта» работает большая команда профессионалов. Творчество различных жанров, вдохновленное спортом и посвященное героям отечественного спорта, будет интегрированно в номера с использованием современных шоу-технологий и станет ярким и выразительным средством, через которое раскроются важные темы: служение своей стране, личности спортсмена и тренера, спортивный характер, система моральных ценностей, значение спорта в мире. В шоу примут участие легенды советского и российского спорта, а также звезды отечественной эстрады.

Официальный сайт проекта https://www.geroisporta.org/

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