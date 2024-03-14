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«Мы вернулись в Россию»: в Севастополе завершилась региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи

«Мы вернулись в Россию»: в Севастополе завершилась региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:59 14.03.2024

В Городе-Герое сегодня прошёл заключительный день региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи «Мы вернулись в Россию», которую посетили 30 иностранцев – представители Сербии, Чили, Аргентины, Германии, Италии, Эквадора и других стран.

В последние два дня программы иностранные гости посетили с экскурсиями различные городские объекты: Севастопольскую детскую школу искусств, музей-заповедник «Херсонес Таврический», инновационный технопарк «ИТ-Крым» и виноградники «Золотой балки», где познакомились с севастопольским виноделием.

"Мы вернулись в Россию": в Севастополе завершилась региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи "Мы вернулись в Россию": в Севастополе завершилась региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи

Основным событием последних дней стала встреча с губернатором Михаилом Развожаевым, которая прошла в детской школе искусств. Во время чаепития гости Севастополя поговорили с главой города о добровольчестве, молодёжной политике, международном сотрудничестве и культурном обмене. Также участники поделились своими впечатлениями о Севастополе и местах, которые они уже посетили, а губернатор рассказал о развитии науки, будущем университетском кампусе и строительстве новых объектов инфраструктуры.

Молодые люди и девушки делились впечатлениями и много говорили о том, как много сейчас в европейских странах стереотипов в отношении России, Севастополя, выразили мнение, что жителям других стран стоит приезжать к нам, чтобы самим убедиться, как развивается наш город, как люди живут здесь в согласии и мире. Полностью разделяю это мнение, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Также губернатор Севастополя показал участникам строящийся историко-археологический парк «Херсонес Таврический».

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Впереди у иностранных участников – поездка в Москву на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи – наиболее масштабное международное молодёжное событие, участниками которого стали 20 тысяч человек из более чем 180 стран мира: 10 тысяч иностранцев и 10 тысяч россиян. Основная программа фестиваля прошла с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус», после которой 30 регионов России принимают иностранных участников в рамках региональных программ. Севастополь с 9 по 13 марта посетили 30 иностранных гостей из 21 страны в рамках региональной программы по тематическому треку «Мы вернулись домой».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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