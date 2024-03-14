«Мы вернулись в Россию»: в Севастополе завершилась региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи

В Городе-Герое сегодня прошёл заключительный день региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи «Мы вернулись в Россию», которую посетили 30 иностранцев – представители Сербии, Чили, Аргентины, Германии, Италии, Эквадора и других стран.

В последние два дня программы иностранные гости посетили с экскурсиями различные городские объекты: Севастопольскую детскую школу искусств, музей-заповедник «Херсонес Таврический», инновационный технопарк «ИТ-Крым» и виноградники «Золотой балки», где познакомились с севастопольским виноделием.

Основным событием последних дней стала встреча с губернатором Михаилом Развожаевым, которая прошла в детской школе искусств. Во время чаепития гости Севастополя поговорили с главой города о добровольчестве, молодёжной политике, международном сотрудничестве и культурном обмене. Также участники поделились своими впечатлениями о Севастополе и местах, которые они уже посетили, а губернатор рассказал о развитии науки, будущем университетском кампусе и строительстве новых объектов инфраструктуры.