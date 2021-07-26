Мыс Лермонтова и грот Дианы, Севастополь — в топе популярных «лермонтовских» мест у туристов

27 июля — День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. Имя Михаила Юрьевича Лермонтова известно каждому. Даже тот, кто не вникал в подробности его биографии, знает, что в России есть несколько «лермонтовских» мест. Сервис бронирования жилья для отдыха
На первом месте, конечно же, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области – 23%. Второе место — Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске, 15%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных «лермонтовских» мест получил музей Лермонтова в Тамани – 11,5%, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять популярных «лермонтовских» мест у туристов:
1. Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Пензенская область, 23.08 %
2. Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, Пятигорск, 15.38 %
3. Музей Лермонтова, Тамань, 11.54 %
4. Мыс Лермонтова и грот Дианы, Севастополь, 11.54 %
5. Грот Дианы, Пятигорск, 11.54 %
6. Лермонтовский водопад, Кисловодск, 7.69 %
7. Усадьба Лермонтовых «Середниково», Солнечногорск, 7.69 %
8. Памятник Лермонтову, Геленджик, 3.85 %
9. Елизаветинский источник, Пятигорск, 3.85 %
10. Усадьба «Кропотово-Лермонтово», Липецкая область, 3.85 %
*По результатам опроса в соцсетях
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