На 17 августа ничего не планируйте! Херсонес Таврический приглашает в гости — отметить День археолога

Севастопольцев и гостей города ждет насыщенная программа с мастер-классами, выставками, авторскими экскурсиями и рок-концертом. Приходите, будет интересно! Для посетителей музея-заповедника вход бесплатный, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Тематические мероприятия пройдут на трех площадках – у Центральной входной группы, в Византийском дворике и на поляне за Садом миниатюр. На каждой посетителей ждет своя программа, поэтому просто выбирайте то, что придется по душе!

На площади у Центральной входной группы музея-заповедника с 16:00 до 20:00 будет работать стендовая выставка «Быть археологом – это…». Ее посетители познакомятся с исследователями древнего города, увидят фотографии с раскопок и окунутся в атмосферу полевой романтики.

17 августа научные сотрудники музея-заповедника также проведут для желающих авторские экскурсии, раскроют тайны Византийской экспозиции, оборонительных сооружений, водохранилища и районов древнего города. У некоторых программ очень поэтичные названия – «Размышления на фоне древних руин. Каким мог быть репертуар античного театра в Херсонесе?», «По главной улице шагая» и не только. Хотите услышать об истории и археологии из первых уст? Тогда звоните и записывайтесь на экскурсии по телефону: +7 918 950-69-16!

Насыщенная программа ко Дню археолога ждет вас в Византийском дворике с 16:00 до 19:00. Там пройдут мастер-классы по зарисовке мозаики, изготовлению тематических сувениров и греческому языку. А еще все желающие смогут посетить выставку-ярмарку музейных книг, поучаствовать в викторине по истории древнего города и разучить базовые движения сиртаки!

На аллее между Византийским двориком и Монетным двором гости займутся камеральной обработкой материалов, а самые маленькие – нарисуют тематические рисунки. Чуть дальше, за Монетным двором, посетителям покажут археологические находки из раскопок древнего города, укрепления на Масляной горе и фондов музея-заповедника.

На интерактивных площадках реконструкторы расскажут о римском военном присутствии в Херсонесе и его округе, о скифах и генуэзцах в Крыму и о многом другом. А юные исследователи смогут провести свои раскопки в специальной археологической песочнице!

С 19:00 до 20:00 на поляне за Садом миниатюр для вас выступит севастопольская группа «ГромЧЕ» («Гром Че Гевары») с концертом русского рока. Живая музыка, вокал и атмосфера древнего города станут ярким завершением праздника!