На 18% в период майских праздников, на 6% — летом. В Крыму говорят о снижении цен на отдых

Министерством курортов и туризма проведен анализ стоимости услуг в средствах размещения в Крыму в период майских праздников 2020 года и высокого курортного сезона. Сравнение проводилось по ценам санаториев, малых отелей, а также прошедших классификацию отелей 3*, 4* и 5*.

В среднем стоимость отдыха в Крыму в период майских праздников снизилась на 18%, в летний период – в пределах 6% по отношению в 2019 году. Снижение стоимости отдыха происходит на этапе раннего бронирования, зафиксированного аналитиками, когда большинство гостиниц предлагают скидки до 20% от стоимости размещения, а также благодаря регулярным акциям на семейный отдых, размещение с детьми, на длительное размещение и др., — отмечают в пресс-службе Минкурортов РК.

Гибкая и динамическая ценовая политика крымских отельеров, уверены в Минкурортов РК, способствует тому, что по состоянию на март 2020 года средняя стоимость размещения в период майских праздников на 18% ниже аналогичной стоимости в 2019 году.

Грамотное ценообразование и постоянное совершенствование уровня сервиса — залог успешного сезона в Крыму. Улучшение логистики, чистота, безопасность и благоустроенность курортных территорий — основные направления работы как для бизнеса, так и для муниципальных и республиканских властей, — заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Значительное снижение стоимости по сравнению с прошлым годом, говорят специалисты ведомства, отмечается в отелях категории 5* — на 31,8%. Отели уровня 3-4 звезд оставили цены на уровне прошлого года или снизили их незначительно, малые отели снизили стоимость отдыха в пределах 5%. Средняя цена номера на двоих в таком отеле составляет 2 175 руб. в сутки, причем значительное снижение средней стоимости отмечается на Южном берегу Крыма – минус 13,8%.

Также стоит отметить, что по сравнению с другими курортными регионами РФ крымские санатории существенно выигрывают по ценовым предложениям. Средняя стоимость отдыха здесь на 18,4% ниже и составляет 2 650 руб./человека в сутки, включая место в стандартном номере, 4-разовое питание и базовое лечение. Анализ стоимости услуг в средствах размещения в Крыму в период высокого сезона 2020 года показал снижение стоимости отдыха в пределах 6%. Заметное снижение стоимости отмечается в отелях категории 5* (-10%) и в малых отелях (-13%), — констатируют в ведомстве.

Специалисты также уверяют: в сравнении с другими курортными регионами РФ средняя стоимость отдыха в крымских санаториях также ниже на 30%. Так, средняя цена в летний период здесь составляет 3 226 руб./человека в сутки, включая место в стандартном номере, 4 разовое питание и базовое лечение, а средняя цена здравниц Южного берега Крыма составляет 2 759 руб./чел/сутки, что ниже средней стоимости отдыха в санаториях других курортных регионов в пределах 30 – 45%: