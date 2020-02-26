На 40,7% больше, чем годом ранее — результаты работы виноделов Севастополя в 2019 году

Согласно данным Крымстата рост отрасли АПК в Севастополе в 2019 году относительно 2018 года составил 2,2%. Об этом сообщил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю за январь – декабрь 2019 года объем производства продукции сельского хозяйства по предварительной оценке составил 2 160,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах свидетельствует о росте отрасли АПК относительно 2018 года на 2,2%. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 102,2%. В рамках реализации государственной программы до субъектов хозяйствования в 2019 году доведено 383 310,4 тыс. рублей. Средства направлены, прежде всего, на субсидирование закладки и ухода за садами и виноградниками. Результатом этой работы стала закладка 549,44 га многолетних насаждений, что в 2,7 раза больше, чем в 2018 году (202,1 га), — озвучивает статистику пресс-служба Правительства Севастополя.

В прошлом году в Севастополе заложено 534,44 гектаров виноградников, что в 3,3 раза больше, чем в 2018 году (161 га), а также осуществлен уход за 1 146,16 га молодых виноградников.

Обновление виноградных насаждений дает свой результат. Уже несколько лет наблюдается стабильный рост валового сбора и урожайности виноградников. В 2019 году севастопольские аграрии собрали 21 726,25 т. винограда. В 2019 году произведено вина и вина игристого 25,14 млн бутылок, что на 40,7% больше аналогичного периода 2018 года. Винодельческими предприятиями города продолжается работа по модернизации уже существующих мощностей. Так, в 2019 году одним из предприятий приобретено высокотехнологичное итальянское оборудование для переработки винограда. На двух новых линиях переработка винограда проходит с более высокой скоростью при меньшем давлении. Значительно сокращается время прессования, снижается частота повреждения косточек, благодаря чему достигается высокое качество сусла с низким уровнем полифенолов, танинов и окисленности, – отметил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

По данным Крымстата, в АПК города Севастополя в 2019 году задействованы 149 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых непосредственно с финансовой поддержкой государства за счет средств федерального бюджета было создано 60 К(Ф)Х.

Кроме того, в 2019 году федеральные средства направлялись на предоставление грантов 10 начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

В рамках Регионального проекта распоряжением Правительства Севастополя создана некоммерческая организация «Севастопольский центр сельхозкомпетенции», основной задачей которой является обеспечение условий для развития деятельности сельскохозяйственных производителей – субъектов малого и среднего предпринимательства, а также малых форм хозяйствования на селе.

В рыбохозяйственном комплексе в последние годы активно развивается отрасль аквакультуры – это одно из перспективных направлений для привлечения инвестиций. На территории Севастополя в Черном море сформированы 10 рыбоводных участков общей площадью 565,6 га. По семи участкам уже заключены соглашения на пользование, еще три – ждут потенциальных инвесторов.

Предприятиями аквакультуры проведены «зарыбления» устричных ферм спатом (мальком устрицы) в количестве более 4,4 млн шт.

Также в 2019 году, севастопольскими предприятиями выращено 61,84 т. аквакультуры, реализовано – 16,0 т.

В целом, численность работников отрасли АПК в регионе в прошлом году составила 1 477 человек, среднемесячная заработная плата – 36,204 тыс. рублей, что на 18,9% больше, чем в 2018 году.