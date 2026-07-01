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Новости Республики

На АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95. Но только на семи

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 11:26 01.07.2026

В среду, 1 июля, на семи АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизельное топливо и бензин АИ-95. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев. Свободная продажа началась в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» можно купить бензин АИ-95 Ultra, а также ДТ Ultra.

Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину, – написал севастопольский губернатор.

Глава города-героя добавил, что заправка в канистры запрещена.

Список АЗС, где открыта свободная продажа топлива, опубликован ниже:

  • АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 67 ул. Хрусталёва 74Г (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
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источник: Комсомольская правда Крым

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