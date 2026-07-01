В среду, 1 июля, на семи АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизельное топливо и бензин АИ-95. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев. Свободная продажа началась в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» можно купить бензин АИ-95 Ultra, а также ДТ Ultra.

На АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95. Но только на семи

На АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95. Но только на семи

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