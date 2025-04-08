На базе РКБ им. Н. А. Семашко работает Центр диагностики и лечения критической ишемии нижних конечностей

По ее словам, основная функция центра – это организация поэтапного оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным с указанной патологией в медорганизациях Крыма в соответствии с разработанной маршрутизацией.

Специалисты центра обеспечивают организационно-методическое сопровождение районных и городских больниц в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации больных с критической ишемией нижних конечностей. Республиканские врачи консультируют коллег посредством телемедицинских технологий. Также курируют работу, направленную на раннее выявление и отбор пациентов, нуждающихся в специализированном лечении как в Крыму, так и за его пределами, — рассказала вице-премьер.

В структуру центра входит амбулаторный кабинет врача сердечно-сосудистого хирурга, отделение сосудистой хирургии, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, а также отделение отделение анестезиологии и реанимации РКБ им. Н. А. Семашко.

Пациентам с критической ишемией нижних конечностей после диагностики при наличии показаний выполняются открытые реваскуляризирующие оперативные вмешательства, либо малоинвазивные рентгенэндоваскулярные методы лечения (балонная ангиопластика, стентирование). Так, с момента создания центра врачи выполнили 29 рентгенэдоваскулярных вмешательств и 25 открытых реваскуляризирующих операций. После оперативного лечения пациенты наблюдаются в медорганизациях по месту жительства.

Врачи созданного центра также ведут персонифицированный учет всех больных с критической ишемией нижних конечностей и обеспечивают контроль за организацией динамического наблюдения данной группы пациентов, — отмечает Елена Романовская.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК