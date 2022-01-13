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На благоустройство и саночистку территорий муниципалитетам Севастополя выделены десятки миллионов рублей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На благоустройство и саночистку территорий муниципалитетам Севастополя выделены десятки миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:15 13.01.2022

Муниципалитетам Севастополя передана часть государственных полномочий по благоустройству и санитарной очистке территорий. Постановление о финансировании этих работ в 2022 году приняли на заседании Правительства города.  Расходы составят 515 млн рублей.

Среди полномочий, переданных муниципалитетам, — санитарная очистка территорий муниципальных образований; удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок; содержание зеленых насаждений и обеспечение ухода за ними; создание, приобретение, установка, текущий ремонт и реконструкция элементов благоустройства; обустройство площадок для установки контейнеров для сбора ТКО; обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров); обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов); ремонт и содержание внутриквартальных дорог; содержание и благоустройство кладбищ и пляжей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, ранее, с 1 апреля 2021 года, муниципалитетам передали полномочия по санитарной очистке пешеходных территорий и общественных пространств в соответствии с территориальной привязкой.

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