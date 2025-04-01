На Чемпионате России по плаванию севастопольские спортсмены завоевали три медали

Севастопольские спортсмены на Чемпионате России по плаванию на короткой воде спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали три медали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В борьбу за медали во Дворце водных видов спорта в Саранске вступили 240 спортсменов из 40 регионов страны, в том числе титулованные спортсмены – чемпионы и призеры Паралимпийских игр.

Севастополь представили члены спортивной сборной России и Севастополя, спортсмены Спортивно-адаптивной школы – Центр «Инваспорт». Андрей Граничка завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом; две бронзовых медали завоевала Карина Болдырева на дистанциях 150 метров комплексным плаванием и 50 метров брассом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил спортсменов, а также их тренеров Ирину Мащенко и Надежду Турукало с достойным выступлением на главном старте России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя