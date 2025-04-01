Прямо сейчас:
Главная | Спорт | На Чемпионате России по плаванию севастопольские спортсмены завоевали три медали
Новости Республики
На Чемпионате России по плаванию севастопольские спортсмены завоевали три медали
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На Чемпионате России по плаванию севастопольские спортсмены завоевали три медали

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:00 01.04.2025

Севастопольские спортсмены на Чемпионате России по плаванию на короткой воде спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали три медали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В борьбу за медали во Дворце водных видов спорта в Саранске вступили 240 спортсменов из 40 регионов страны, в том числе титулованные спортсмены – чемпионы и призеры Паралимпийских игр.

Севастополь представили члены спортивной сборной России и Севастополя, спортсмены Спортивно-адаптивной школы – Центр «Инваспорт». Андрей Граничка завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом; две бронзовых медали завоевала Карина Болдырева на дистанциях 150 метров комплексным плаванием и 50 метров брассом.

Узнайте больше:  Найле Андросова из Бахчисарайского района взяла бронзу первенства России по рукопашному бою среди девушек

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил спортсменов, а также их тренеров Ирину Мащенко и Надежду Турукало с достойным выступлением на главном старте России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: спорт в Крыму

спорт в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x