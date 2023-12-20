На «Чудесном экспрессе» в страну Задверье: в Крыму запустили новогоднее шоу-путешествие

Между Симферополем и Евпаторией запустили праздничный электропоезд «Чудесный экспресс». Как сообщает Туристический портал Крыма, это иммерсивное шоу-путешествие в сопровождении волшебных персонажей. Предусмотрены анимационная программа, посещение тематических локаций, мастер-классы и угощения.

Крымское бюро путешествий и экскурсий приглашает всех желающих совершить сказочное путешествие в необычную страну Задверье. Поездка проходит по маршруту «Симферополь – Евпатория – Симферополь». Погружение в волшебство начнётся с первых минут: на железнодорожном вокзале крымской столицы участников встретит Хранитель истории, который будет сопровождать их на всём пути. Во время поездки вас развлекут фокусами, песнями, интересными легендами и историями. А ещё будет вкусное угощение, — рассказывает Турпортал Крыма.

В Евпатории путешественникам предстоит пройти сквозь порталы и попасть в разные миры. Для этого созданы стилизованные локации. Например, таинственный лес волшебника Тавра, где каждый получит калейдоскоп и сам задекорирует его. Или зал Деда Мороза, в котором можно с ним пообщаться и загадать желание. Также участники посетят обитель Хранителя истории и комнату сладостей. При этом будут мастер-классы, театрализованная постановка, загадки и сюрпризы. Наградой за выполнение заданий станут подарки.

Путь в Симферополь также не будет скучным: для участников вновь проведут анимационную программу.

«Чудесный экспресс» рассчитан и на детей, и на взрослых. Отправляться в поездку можно организованными группами, со своим классом или всей семьёй. Программа проводится ежедневно до 30 декабря, кроме 23 числа. Путешествие занимает целый день – с 10:00 до 18:30.

Узнать все подробности и купить билеты можно здесь. Справки по телефону: +7 978-185-09-09.