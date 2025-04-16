Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | На чужой банковской карте — чужие деньги! История одной кражи в Ялте
Новости Республики
На чужой банковской карте - чужие деньги! История одной кражи в Ялте
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

На чужой банковской карте — чужие деньги! История одной кражи в Ялте

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:03 16.04.2025

В дежурную часть УМВД России по г. Ялте обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о краже денежных средств. Женщина рассказала, что с принадлежащей ей банковской карты были списаны денежные средства в сумме около 10 000 рублей, путем оплаты покупок в различных магазинах города. Потерпевшая не смогла найти банковскую карту, которая неизвестным образом оказалась в руках злоумышленника.

Полицейские незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Установив адреса магазинов, где проводилась бесконтактная оплата, стражи порядка отследили путь передвижения подозреваемого. В результате проведенной работы сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый 20-летний житель г. Симферополя. Полицейские выяснили, что в день пропажи банковской карты потерпевшая познакомилась с молодым человеком и пригласила его в гости. Злоумышленник приметил оставленную без присмотра банковскую карту, воспользовался моментом и похитил чужое имущество перед уходом. После чего отправился с товарищами за покупками, расплачиваясь бесконтактным способом с чужой карты, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК. 

Следственным отделом ОП № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Узнайте больше:  За неделю дистанционные мошенники обогатились за счет крымчан более чем на 34,5 миллиона рублей

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МВД России в Крыму

МВД России в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x