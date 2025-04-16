На чужой банковской карте — чужие деньги! История одной кражи в Ялте

Полицейские незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Установив адреса магазинов, где проводилась бесконтактная оплата, стражи порядка отследили путь передвижения подозреваемого. В результате проведенной работы сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый 20-летний житель г. Симферополя. Полицейские выяснили, что в день пропажи банковской карты потерпевшая познакомилась с молодым человеком и пригласила его в гости. Злоумышленник приметил оставленную без присмотра банковскую карту, воспользовался моментом и похитил чужое имущество перед уходом. После чего отправился с товарищами за покупками, расплачиваясь бесконтактным способом с чужой карты, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.

Следственным отделом ОП № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым