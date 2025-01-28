На даче «Омюр» новый выставочный проект музея «Чехов и Крым»: «А.П. Чехов и «музы Серебряного века»

В тематических разделах выставки будут представлены уникальные артефакты фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит музей «Чехов и Крым». Среди них – редкие фотографии с дарственными надписями, уникальные издания и личные вещи Антона Чехова. Гости смогут увидеть записную книжку великого драматурга с заметками Алексея Суворина, Дмитрия Мережковского, Павла Свободина и Николая Лейкина. Также в экспозиции впервые будет представлен «Ежегодник императорских театров», в котором публиковались сведения о репертуаре императорских театров Петербурга и Москвы, списки артистов и обзоры театральных сезонов.

Выставку «А.П. Чехов и “музы Серебряного века”» можно будет посетить до 27 октября 2025 года, согласно графику работы музея «Чехов и Крым» на даче «Омюр».

Справка: Музей «Чехов и Крым» на улице Кирова, 32а – старинный особняк в псевдоготическом стиле, принадлежавший семье Иловайских. Дача «Омюр» (в переводе с крымскотатарского «Жизнь») была построена в 1888 году по проекту архитектора Овсяного. С октября 1898 года по апрель 1899 года в этом доме на первом этаже жил и работал писатель А. П. Чехов. Здесь он написал рассказы «По делам службы», «Новая дача», «Случай из практики», «Душечка».

источник: пресс-служба Министерства культуры РК