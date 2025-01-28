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На даче «Омюр» новый выставочный проект музея «Чехов и Крым»: «А.П. Чехов и «музы Серебряного века»
фото: пресс-служба Министерства культуры РК

На даче «Омюр» новый выставочный проект музея «Чехов и Крым»: «А.П. Чехов и «музы Серебряного века»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 14:33 28.01.2025

В день рождения великого писателя, 29 января в 11:00, в старинном особняке «Омюр» в самом сердце Ялты, состоится презентация новой выставки «А.П. Чехов и “музы Серебряного века”». Экспозиция расскажет о взаимоотношениях Антона Чехова с тремя прекрасными представительницами русского искусства: «Чайкой русской сцены» Верой Комиссаржевской, знаменитой русской актрисой начала XX века Лидией Яворской, а также поэтессой, писательницей и литературным критиком Зинаидой Гиппиус. С каждой из этих замечательных женщин писатель был лично знаком, и каждая из них безуспешно пыталась подобрать ключ к его сердцу.

В тематических разделах выставки будут представлены уникальные артефакты фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит музей «Чехов и Крым». Среди них – редкие фотографии с дарственными надписями, уникальные издания и личные вещи Антона Чехова. Гости смогут увидеть записную книжку великого драматурга с заметками Алексея Суворина, Дмитрия Мережковского, Павла Свободина и Николая Лейкина. Также в экспозиции впервые будет представлен «Ежегодник императорских театров», в котором публиковались сведения о репертуаре императорских театров Петербурга и Москвы, списки артистов и обзоры театральных сезонов.

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Выставку «А.П. Чехов и “музы Серебряного века”» можно будет посетить до 27 октября 2025 года, согласно графику работы музея «Чехов и Крым» на даче «Омюр».

Справка: Музей «Чехов и Крым» на улице Кирова, 32а – старинный особняк в псевдоготическом стиле, принадлежавший семье Иловайских. Дача «Омюр» (в переводе с крымскотатарского «Жизнь») была построена в 1888 году по проекту архитектора Овсяного. С октября 1898 года по апрель 1899 года в этом доме на первом этаже жил и работал писатель А. П. Чехов. Здесь он написал рассказы «По делам службы», «Новая дача», «Случай из практики», «Душечка».

источник: пресс-служба Министерства культуры РК

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